Контрабанда наркотиків – в Україну намагались завезти наркотики в цукерках (фото)

Службовий пес Київської митниці Харді знайшов наркотики в посилці, яка прибула до України з Великої Британії.
Міжнародне відправлення адресувалося жительці Івано-Франківської області. За документами в пакунку мали бути весільні цукерки.
Однак згодом фахівці встановили, що в кожному із 17 різнокольорових льодяників містилася психотропна речовина тетрагідроканнабінол.
Вона належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.
За фактом пересилання міжнародним поштовим відправленням забороненого товару митники склали протокол та вилучили цукерки.
16 серпня СБУ вилучила майже 60 кг кокаїну, вартість якого становить $10 млн за розцінками чорного ринку.
Наркотики прибули до морського торговельного порту Південний із Латинської Америки в контейнері з бананами.
Україна була лише транзитною точкою. Звідси товар мав поїхати до Євросоюзу.
За даними слідства, до контрабанди причетна одна із найпотужніших злочинних організацій Ндрангета.
Джерело: Київська митниця
Фото: Київська митниця