Контрабанда наркотиків – в Україну намагались завезти наркотики в цукерках (фото)

Службовий пес Київської митниці Харді знайшов наркотики в посилці, яка прибула до України з Великої Британії.

Міжнародне відправлення адресувалося жительці Івано-Франківської області. За документами в пакунку мали бути весільні цукерки.

Однак згодом фахівці встановили, що в кожному із 17 різнокольорових льодяників містилася психотропна речовина тетрагідроканнабінол.

Вона належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.

За фактом пересилання міжнародним поштовим відправленням забороненого товару митники склали протокол та вилучили цукерки.

Цукерки на весілля: жінці надіслали із Великої Британії льодяники з наркотиками / 4 фотографии

16 серпня СБУ вилучила майже 60 кг кокаїну, вартість якого становить $10 млн за розцінками чорного ринку.

Наркотики прибули до морського торговельного порту Південний із Латинської Америки в контейнері з бананами.

Україна була лише транзитною точкою. Звідси товар мав поїхати до Євросоюзу.

За даними слідства, до контрабанди причетна одна із найпотужніших злочинних організацій Ндрангета.

Джерело: Київська митниця

Фото: Київська митниця