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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

60 кг кокаина на $10 млн: СБУ пресекла контрабанду наркотиков через Украину в Европу

60 кг кокаина на $10 млн: СБУ пресекла контрабанду наркотиков через Украину в Европу

Служба безопасности Украины в очередной раз предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков из Латинской Америки в Европу. По данным следствия, к этому случаю причастна одна из самых мощных преступных организаций Ндрангета.

Правоохранители изъяли почти 60 кг кокаина, стоимость которого составляет $10 млн по расценкам черного рынка.

Наркотики прибыли в морской торговый порт Южный с южноамериканской страны в контейнере с бананами.

Кокаин обнаружили в технологических полостях этого контейнера.

СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
СБУ остановила контрабанду наркотиков крупнейшей преступной группировки — ФОТО
60 кг кокаина на $10 млн: СБУ пресекла контрабанду наркотиков через Украину в Европу / 4 фотографии

Украина была лишь транзитной точкой, после нее контрабанда должна была отправиться в Евросоюз.

Это не первая попытка провезти через территорию Украины огромную партию контрабандных наркотиков.

В конце июля двое граждан Турции завезли в Украину почти 370 кг героина общей стоимостью почти 1 млрд грн.

Такую огромную партию наркотиков преступники прятали в муляжах пустотелого кирпича и перевозили в грузовом автомобиле.

“Товар” следовал из Ирана, и уже преодолел территорию Армении и Грузии, а дальше должен был направиться в Европу.

О спецоперации украинских правоохранителей и разоблачении крупнейшей контрабанды в истории нашего государства читайте в материале.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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