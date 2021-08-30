Украинский военный установил новый рекорд во время прыжка с парашютом

Подполковник Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Анатолий Глиненко во время прыжка с парашютом развернул в воздухе гигантский флаг площадью 530,59 кв м.

Таким образом он установил новый рекорд страны в номинации Наибольшая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе.

О рекорде объявили на аэродроме Бородянка под Киевом после приземления бойца.

— Национальный Реестр Рекордов Украины приветствует нового рекордсмена Украины (…) с впечатляющим достижением. Слава Украине, — написала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

А на Паралимпиаде-2020 украинский пловец Андрей Трусов принес еще одно золото для страны. Золотую награду он выиграл после победы на дистанции 100 метров вольным стилем (класс — S7), установив новый мировой рекорд.

Для Андрея Трусова это первая Паралимпиада, но он уже завоевал две серебряные награды в дистанциях на 200 метров комплексным стилем и 400 метров вольным стилем.

Фото: Лана Ветрова