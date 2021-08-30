Украинский пловец Андрей Трусов принес еще одно золото для Украины на Паралимпиаде-2020. Золотую награду он выиграл после победы на дистанции 100 метров вольным стилем (класс — S7), установив новый мировой рекорд.

Украинец финишировал с результатом 1:08.14 минут.

Для Андрея Трусова это первая Паралимпиада, но он уже завоевал две серебряные награды в дистанциях на 200 метров комплексным стилем и 400 метров вольным стилем.

Серебро по плаванию на Паралимпиаде-2020 досталось Фернандо Карломаньйо из Аргентины, а бронзовую награду завоевал Марк Маляр из Израиля.

Паралимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 160 стран в 22 видах спорта.

На счету сборной Украины уже 48 наград, из них 12 золотых медалей. На Паралимпиаде-2020 успела отметиться пловчиха Елизавета Мерешко, которая принесла нашей стране золото и серебро и установила новый паралимпийский рекорд.

Также 30-летняя украинка Марина Литовченко завоевала для Украины золотую медаль на Паралимпийских играх.