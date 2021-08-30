Український військовий встановив новий рекорд під час стрибка з парашутом

Підполковник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Анатолій Гліненко під час стрибка з парашутом розгорнув у повітрі велетенський прапор площею 530,59 кв м.

Таким чином він встановив новий рекорд країни в номінації Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі.

Про рекорд оголосили на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення бійця.

– Національний Реєстр Рекордів України вітає нового рекордсмена України (…) з вражаючим досягненням. Слава Україні, – написала керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

А на Паралімпіаді-2020 український плавець Андрій Трусов приніс ще одне золото для держави. Золоту нагороду він виграв після перемоги на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас – S7), встановивши новий світовий рекорд.

Для Андрія Трусова це перша Паралімпіада, але він вже виборов дві срібні нагороди у дистанціях на 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем.

Фото: Лана Вєтрова