Український військовий встановив новий рекорд під час стрибка з парашутом

Підполковник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Анатолій Гліненко під час стрибка з парашутом розгорнув у повітрі велетенський прапор площею 530,59 кв м.
Таким чином він встановив новий рекорд країни в номінації Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі.
Про рекорд оголосили на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення бійця.
– Національний Реєстр Рекордів України вітає нового рекордсмена України (…) з вражаючим досягненням. Слава Україні, – написала керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.
А на Паралімпіаді-2020 український плавець Андрій Трусов приніс ще одне золото для держави. Золоту нагороду він виграв після перемоги на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас – S7), встановивши новий світовий рекорд.
Для Андрія Трусова це перша Паралімпіада, але він вже виборов дві срібні нагороди у дистанціях на 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем.
Фото: Лана Вєтрова