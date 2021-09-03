Забили камнями до смерти: в городском саду Кременчуга дети убили цаплю

В городском саду в городе Кременчуг Полтавской области 1 сентября произошел инцидент. Двое детей избили камнями до смерти цаплю, когда мама находилась неподалеку.

Об этом в Facebook сообщил директор городского сада Виталий Дедюрин.

По его словам, птица пыталась скрыться от них, но дети не прекращали своих издевательств.

— Им этого показалось мало, и один из них решил перелезть через забор, то ли поймать ее хотел, то ли доломать крыло, уже не столь важно. В результате их садистских действий, цапля получила сильнейший отрытый перелом, и крыло висело практически на ниточке, — сообщил Дедюрин.

Он добавил, что мама в это время отдыхала неподалеку с подругой, но не обращала внимания на действия детей.

— В это время мама любезно отдыхала на свежо выкошенной травке под деревом с подругой, и ее совершенно не беспокоило, чем занимается ее сын, — написал директор сада.

Дедюрин рассказал, что цапле оказали первую помощь, остановили кровотечение, обработали рану, но спасти ее не удалось.

— Так как с момента нанесения травмы и до оказания помощи прошло около 30 минут, а это все время цапля истекала кровью, то от большой потери крови цапля умерла, — заключил он.

Напомним, ранее в Харькове 41-летний мужчина получил условный срок за умышленное убийство собаки.

После конфликта мужчина решил отомстить пожилой женщине, которая выгуливала собаку. На ее глазах он нанес животному около десяти ударов ногами в область спины и шеи. Позже ветеринар констатировал смерть.