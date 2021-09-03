Забили камінням до смерті: в міському саду Кременчука діти вбили чаплю

У міському саду в місті Кременчук Полтавської області 1 вересня стався інцидент. Двоє дітей побили камінням до смерті чаплю, коли мама перебувала неподалік.

Про це в Facebook повідомив директор міського саду Віталій Дедюрін.

За його словами, птиця намагалася сховатися від них, але діти не припиняли своїх знущань.

– Їм цього здалося мало, і один з них вирішив перелізти через паркан, чи то зловити її хотів, чи то доламати крило, вже не настільки важливо. У результаті їхніх садистських дій, чапля отримала сильний відритий перелом, і крило висіло практично на ниточці, – повідомив Дедюрін.

Він додав, що мама в цей час відпочивала неподалік с подругою, але не звертала уваги на дії дітей.

– У цей час мама люб’язно відпочивала на свіжо викошеній травичці під деревом з подругою, і її зовсім не турбувало, чим займається її син, – написав директор саду.

Дедюрін розповів, що чаплі надали першу допомогу, зупинили кровотечу, обробили рану, але врятувати її не вдалося.

– Оскільки з моменту нанесення травми й до надання допомоги пройшло близько 30 хвилин, а цей весь час чапля стікала кров’ю, то від великої втрати крові чапля померла, – уклав він.

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