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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Забили камінням до смерті: в міському саду Кременчука діти вбили чаплю

кременчуг

У міському саду в місті Кременчук Полтавської області 1 вересня стався інцидент. Двоє дітей побили камінням до смерті чаплю, коли мама перебувала неподалік. 

Про це в Facebook повідомив директор міського саду Віталій Дедюрін. 

За його словами, птиця намагалася сховатися від них, але діти не припиняли своїх знущань.

– Їм цього здалося мало, і один з них вирішив перелізти через паркан, чи то зловити її хотів, чи то доламати крило, вже не настільки важливо. У результаті їхніх садистських дій, чапля отримала сильний відритий перелом, і крило висіло практично на ниточці, – повідомив Дедюрін. 

Він додав, що мама в цей час відпочивала неподалік с подругою, але не звертала уваги на дії дітей. 

– У цей час мама люб’язно відпочивала на свіжо викошеній травичці під деревом з подругою, і її зовсім не турбувало, чим займається її син, – написав директор саду.

Дедюрін розповів, що чаплі надали першу допомогу, зупинили кровотечу, обробили рану, але врятувати її не вдалося. 

– Оскільки з моменту нанесення травми й до надання допомоги пройшло близько 30 хвилин, а цей весь час чапля стікала кров’ю, то від великої втрати крові чапля померла, – уклав він.

Нагадаємо, раніше в Харкові 41-річний чоловік отримав умовний термін за умисне вбивство собаки.

Після конфлікту чоловік вирішив помститися жінці похилого віку, яка вигулювала собаку. На її очах він завдав тварині близько десяти ударів ногами в область спини та шиї. Пізніше ветеринар констатував смерть. 

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