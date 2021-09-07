Репрессии за поддержку Крымской платформы: в МИД прокомментировали аресты в Крыму

Аресты Наримана Джеляла, а также Азиза и Асана Ахтемовых в оккупированном Российской Федерацией Крыму связано с их участием в Крымской платформе.

Такое мнение выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова на своей странице в социальной сети Twitter.

— Оккупационная власть Крыма выстроила целую систему политически мотивированных преследований украинцев, которые проявляют несогласие со временной оккупацией Крыма. Поддержка деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел, — написала Джепарова.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Крыму силовики применяли пытки и жестокое обращение по отношению к Джелялу.

Кроме того, его родственники и адвокаты на протяжении двух суток не знали где он находится.

По данному факту прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовные производства по фактам ч.2 ст.162 и ст.438 (Нарушение неприкосновенности жилища и Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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Фото: Людмила Денисова