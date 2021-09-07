Репресії за підтримку Кримської платформи: в МЗС прокоментували арешти у Криму

Арешти Нарімана Джеляла, а також Азіза і Асана Ахтемових в окупованому Російською Федерацією Криму пов’язані з їхньою участю у Кримській платформі.

Таку думку висловила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джепарова на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Окупаційна влада Криму вибудувала цілу систему політично мотивованих переслідувань українців, які виявляють незгоду з тимчасовою окупацією Криму. Підтримка діяльності Кримської платформи стала ще одним приводом для фальсифікації кримінальних справ, – написала Джепарова.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора України повідомили, що в Криму силовики застосовували тортури і жорстоке поводження по відношенню до Джеляла.

Крім того, його родичі і адвокати протягом двох діб не знали де він знаходиться.

За даним фактом прокуратура АР Крим та міста Севастополя початку кримінальні виробництва за фактами ч.2 ст.162 і ст.438 (Порушення недоторканності житла і Порушення законів та звичаїв війни) КК України.\

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Фото: Людмила Денісова