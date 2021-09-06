60 суток ареста – до 4 ноября. Такую ​​меру пресечения избрал подконтрольный РФ суд в Симферополе первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, которого задержали два дня назад российские силовики во время обыска дома в селе Первомайское.

Такой же срок ареста суд оккупантов избрал и для братьев Азиза и Асана Ахтемовых, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

— Им объявили подозрение за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное 23 августа (часть 1 статьи 281 УК РФ — диверсия). Все трое будут содержаться под стражей в СИЗО Симферополя, — уточнила она.

Этой статьей предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Денисова обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять меры по соблюдению прав незаконно заключенных граждан Украины на Крымском полуострове.

Утром 4 сентября крымскотатарского активиста Наримана Джеляла российские силовики вывезли из собственного дома в селе Первомайское после проведения обысков.

В тот же день проводились обыски и в домах других крымских татар.

Фото: Людмила Денісова