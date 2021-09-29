Киберполицейские разоблачили пятерых человек в Николаеве, которые причастны к созданию и хранению детской порнографии. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, силовики задержали 42-летнего мужчину, который около шести лет развращал малолетних детей и создавал порнографию с их участием.

Кроме того, задержали жительницу одного из районных центров, которая создавала контент интимного характера с участием учеников местной школы. Эти материалы она распространяла в интернете.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины, им грозит до 15 лет лишения свободы. По другим фактам следствие продолжается.

В Николаеве разоблачили пятерых создателей детской порнографии / 6 фотографий

Напомним, ранее в Запорожской области тренер создавал детскую порнографию. Родителям детей он говорил, что они якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья.

Из-за его действий пострадали три девочки, каждой из них на момент съемок было 8 лет. Родители, не зная истинных намерений 48-летнего мужчины, подписали письменное согласие на “фотосессию”, в которой дети якобы должны были участвовать.