Кіберполіцейські викрили п’ятьох людей в Миколаєві, які причетні до створення та зберігання дитячої порнографії. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції, силовики затримали 42-річного чоловіка, який близько шести років розбещував малолітніх дітей і створював порнографію з їх участю.

Крім того, затримали мешканку одного з районних центрів, яка створювала контент інтимного характеру за участю учнів місцевої школи. Ці матеріали вона поширювала в інтернеті.

Зловмисникам повідомили про підозру за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України, їм загрожує до 15 років позбавлення волі. За іншими фактами слідство триває.

У Миколаєві викрили п’ятьох творців дитячої порнографії / 6 фотографий

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області тренер створював дитячу порнографію. Батькам дітей він казав, що вони нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни.

Через його дії постраждали три дівчинки, кожній із них на момент зйомок було 8 років. Батьки, не знаючи справжніх намірів 48-річного чоловіка, підписали письмову згоду на “фотосесію”, в якій діти нібито повинні були брати участь.