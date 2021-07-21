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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Примушував позувати: на Запоріжжі тренер знімав порно з дітьми, а батькам брехав про фотосесію

Примушував позувати: на Запоріжжі тренер знімав порно з дітьми, а батькам брехав про фотосесію

У Запорізькій області тренер створював дитячу порнографію, а батькам говорив, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни.

Через його дії постраждало троє дівчат, кожній з них на момент зйомок було 8 років. Батьки, не знаючи справжніх намірів 48-річного чоловіка, підписали письмову згоду на “фотосесію”, в якій діти начебто мали брати участь.

Після цього тренер примушував маленьких дівчат позувати для відвертих фотографій. Зловмисник розповсюджував порнографічний контент зі своїми вихованцями у прихованій мережі DarkNet заради грошей.

Під час обшуку в помешканні чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат та жорсткі диски. За даними Кіберполіції, на цій техніці містилося понад 500 ГБ порнографічних знімків з участю дітей.

Правопорушнику оголосили підозру за статтею (Розбещення неповнолітніх) та статтею 301 (Ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Тренеру зі спортивної акробатики загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Джерело: Кіберполіція

Фото: Pexels

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