В Запорожье будут судить членов банды за убийство профессора университета

В Запорожье будут судить членов организованной преступной группировки за убийство профессора местного университета.

Четырем лицам объявлено о подозрении в совершении тяжких преступлений, а обвинительный акт направлен в суд.

Сообщение об исчезновении 42-летнего доктора наук и профессора кафедры Запорожского университета поступило в полицию 11 ноября 2020 года. Работники уголовного розыска установили, что днем ​​ранее он вышел из здания университета и сел в автомобиль марки Toyota.

— В начале марта сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем Toyota, к похищению потерпевшего. В дальнейшем было установлено, что он имел в личном пользовании ряд транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности. Мужчина признался в причастности к исчезновению преподавателя, его дальнейшего умышленного убийства и указал место, где спрятано тело потерпевшего, — рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Руслан Невожай.

Следователями было открыто два уголовных производства по признакам ч.2 и ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В результате обысков по местам жительства и пребывания 27-летнего мужчины было обнаружено набор номерных знаков и изъято большое количество боеприпасов: две реактивные противотанковые гранаты, 300 разнокалиберных патронов, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, металлические разнокалиберные гильзы и три гранаты, которые маркируются как учебные, шесть винтовок разного типа и другие вещи.

Впоследствии представители уголовного розыска разоблачили еще трех человек, причастных к совершению преступления: 1975, 1991 и 1993 рождения. Один из них — иностранец, второй — сотрудник правоохранительных органов, третий — местный житель, ранее судимый за корыстные преступления.

Следствие установило, что организатором преступления был выходец из Туниса, 1975 года рождения. Члены ОПГ разработали план похищения профессора и распределили роли по убийству и дальнейшего сокрытия тела погибшего.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной преступной группы. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста.

28 сентября этого года обвинительный акт в уголовном производстве направлен в районный суд города Запорожья.