Пропавшего профессора нашли мертвым в лесополосе возле Запорожья

Луай Муц — 49-летний профессор, родом из Сирии, преподавал украинский язык в Запорожском национальном университете. Мужчина исчез еще в ноябре.

Коллеги в последний раз видели, как он садился в черную иномарку прямо под стенами учебного заведения. С тех пор связь с ним оборвалась навсегда.

Позже выяснят: это была черная Toyota. Однако ни номерных знаков, ни водителя — коллеги пропавшего профессора не разглядели.

Пропавшего преподавателя искали четыре месяца. А нашли только сейчас. В нескольких километрах от Запорожья, под поселком Владимирское. Тело мужчины было закопано в лесополосе. На нем было только нижнее белье.

Тело, которое уже начало разлагаться, отправили на экспертизу. В полиции пока не говорят, что стало причиной смерти. Коллеги же преподавателя до последнего надеялись, что он жив.

Луай Муц работал с иностранными студентами. В основном преподавал им украинский язык. Очень часто профессора привлекали к расследованиям уголовных производств приглашали на судебные заседания, как переводчика с арабского.

Коллеги погибшего профессора уверены — в университете у мужчины врагов не было.

— Там были разные уголовные дела. Национальная полиция и прокуратура часто приобщали его как переводчика и по одной из версий, это связано с тем, что он работал переводчиком. Возможно уговаривали его изменить какие-то предоставлены данные, а он отказался, — отметил проректор Запорожского университета Виктор Банах.

Стол профессора в его рабочем кабинете так никто и не решился занять. На стене до сих пор висят его дипломы и сертификаты. А в углу — уже пустой аквариум. Рыб, за которыми так любил ухаживать Луай, раздали. Похоронят убитого преподавателя за счет университета.

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