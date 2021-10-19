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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

У пенсионеров на Николаевщине изъяли коноплю на сумму почти 4 млн грн

конопля

В Николаевской области семейная пара выращивала коноплю в специально оборудованных теплицах.

Сотрудники СБУ провели расследование, в ходе которого изъяли 200 кустов конопли и около 80 кг каннабиса. Стоимость оценили в почти четыре миллиона грн.

— Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски по месту жительства 66-летней женщины и 63-летнего мужчины, — рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.

У пенсионеров на Николаевщине изъяли коноплю на сумму почти 4 млн грн

Супруги построили на земельном участке теплицы и оснастила их специальным оборудованием для освещения и автоматической системой полива.

Семейной паре грозит наказание по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины — до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У пенсионеров на Николаевщине изъяли коноплю на сумму почти 4 млн грн

По словам мужчины, свою причастность к выращиванию конопли он не возражает.

По словам Инны Парфеновой, вопрос о привлечении к ответственности правонарушителей за хранение наркотических средств (ч. 3 ст. 309 УК Украины) будет решаться после проведения экспертиз.

Полиция устанавливает круг сообщников супругов, потенциальных клиентов и поставщиков.

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Источник: Суспильне

Фото: ГУ Национальной полиции в Николаевской области

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