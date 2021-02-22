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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Выращивали коноплю в доме: на Луганщине разоблачили группу наркодельцов

Полиция разоблачила наркоторговцев в Луганской области, которые выращивали растения конопли в жилом доме. Злоумышленники специально оборудовали дом для выращивания плантаций — разместили ультрафиолетовые лампы, вентиляторы, регуляторы температуры и влажности воздуха.

конопля

Кроме конопли, преступники также реализовывали другие виды наркотиков, в частности амфетамин. Клиентами преимущественно были наркозависимые жители региона.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Во время обысков правоохранители изъяли 136 кустов конопли, технику для выращивания, мобильные телефоны и черновые записи.

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Наркотики в детских игрушках

Бывший полицейский из Львова организовал схему поставок наркотиков. Запрещенные вещества он маскировал в детских игрушках, после чего передавал товары с помощью такси в столицу.

Прокуратура Киева сообщила ему о подозрении.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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