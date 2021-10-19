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Абрамова Юлія |

У пенсіонерів на Миколаївщині вилучили конопель на суму майже 4 млн грн

конопля

У Миколаївській області сімейна пара вирощувала коноплі в спеціально облаштованих теплицях.

Співробітники СБУ провели розслідування, в ході якого вилучили 200 кущів коноплі та приблизно 80 кг канабісу. Вартість вилученого за цінами “чорного ринку” становить майже чотири мільйони грн.

– Поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки за місцем проживання 66-річної жінки та 63-річного чоловіка, – розповіла речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

(Русский) У пенсионеров на Николаевщине изъяли коноплю на сумму почти 4 млн грн

Подружжя збудувало на земельній ділянці теплиці і оснастила їх спеціальним обладнанням для освітлення та автоматичною системою поливу.

Сімейній парі загрожує покарання за частиною 2 статті 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України – до семи років ув’язнення із конфіскацією майна.

(Русский) У пенсионеров на Николаевщине изъяли коноплю на сумму почти 4 млн грн

Зі слів чоловіка, свою причетність до вирощування конопель він не заперечує.

За словами Інни Парфенової, питання щодо притягнення до відповідальності правопорушників за зберігання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 309 КК України) вирішуватиметься після проведення експертиз.

Поліція встановлюе коло спільників подружжя, можливих клієнтів та постачальників.

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Джерело: Суспільне

Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області

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