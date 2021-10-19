(Русский) У пенсионеров на Николаевщине изъяли коноплю на сумму почти 4 млн грн

У Миколаївській області сімейна пара вирощувала коноплі в спеціально облаштованих теплицях.

Співробітники СБУ провели розслідування, в ході якого вилучили 200 кущів коноплі та приблизно 80 кг канабісу. Вартість вилученого за цінами “чорного ринку” становить майже чотири мільйони грн.

– Поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки за місцем проживання 66-річної жінки та 63-річного чоловіка, – розповіла речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

Подружжя збудувало на земельній ділянці теплиці і оснастила їх спеціальним обладнанням для освітлення та автоматичною системою поливу.

Сімейній парі загрожує покарання за частиною 2 статті 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України – до семи років ув’язнення із конфіскацією майна.

Зі слів чоловіка, свою причетність до вирощування конопель він не заперечує.

За словами Інни Парфенової, питання щодо притягнення до відповідальності правопорушників за зберігання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 309 КК України) вирішуватиметься після проведення експертиз.

Поліція встановлюе коло спільників подружжя, можливих клієнтів та постачальників.

Джерело: Суспільне

Фото: ГУ Національної поліції в Миколаївській області