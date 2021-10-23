Распространяли свое влияние: на Сумщине разоблачили преступную группировку

В Сумской области разоблачена группа лиц, которые координировали преступную деятельность и распространяли влияние в колонии.
По словам правоохранителей, трое злоумышленников из Украины и России координировали действия воров в законе из Сухумо-кутаисского клана.
Преступники распространяли свое влияние на жителей нескольких украинских регионов, создав сеть своих ячеек.
По версии следствия, организаторы группировки запугивали предпринимателей, требуя с них деньги путем психологического давления, насилия и угроз физической расправой.
Часть полученных средств использовалась для поддержки заключенных. Полиция, собрав все необходимые сведения, провела спецоперацию, в ходе которой были осуществлены обыски в колонии и в домах подозреваемых в Сумах, Конотопе и Николаеве.
Были изъяты отмычки, телефоны, компьютеры, банковские карты и расписки. Три фигуранта дела были задержаны. Еще несколько участников преступной схемы находятся в местах отбывания наказания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения остальных участников преступной группировки к ответственности.