В Сумской области разоблачена группа лиц, которые координировали преступную деятельность и распространяли влияние в колонии.

По словам правоохранителей, трое злоумышленников из Украины и России координировали действия воров в законе из Сухумо-кутаисского клана.

Преступники распространяли свое влияние на жителей нескольких украинских регионов, создав сеть своих ячеек.

По версии следствия, организаторы группировки запугивали предпринимателей, требуя с них деньги путем психологического давления, насилия и угроз физической расправой.

Распространяли свое влияние: на Сумщине разоблачили преступную группировку / 10 фотографий

Часть полученных средств использовалась для поддержки заключенных. Полиция, собрав все необходимые сведения, провела спецоперацию, в ходе которой были осуществлены обыски в колонии и в домах подозреваемых в Сумах, Конотопе и Николаеве.

Были изъяты отмычки, телефоны, компьютеры, банковские карты и расписки. Три фигуранта дела были задержаны. Еще несколько участников преступной схемы находятся в местах отбывания наказания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения остальных участников преступной группировки к ответственности.