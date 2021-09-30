В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы: полиция объявила спецоперацию

В Одесской области мужчина устроил стрельбу прямо на улице села. Во время переговоров с полицейскими, которые приехали на место происшествия, он несколько раз выстрелил в их сторону.

Инцидент произошел днем ​​30 сентября в одном из населенных пунктов Подольского района. Местный житель устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья.

На место происшествия сразу выехали руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.

Во время переговоров с правоохранителями злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из полицейских. В то же время силовики открыли огонь в ответ.

Тогда же мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. Затем он вышел на улицу и уже вооруженный обрезом и гранатой направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Поэтому правоохранители решили ввести спецоперацию Гром, благодаря которой сотрудники полиции обезвредили злоумышленника. Пострадавших в результате стрельбы нет.