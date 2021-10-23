У Сумській області викрито групу осіб, що координували злочинну діяльність і поширювали вплив у колонії.

За словами правоохоронців, троє зловмисників з України та Росії координували дії злодіїв у законі з Сухумо-кутаїського клану.

Злочинці поширювали свій вплив на жителів кількох українських регіонів, створивши мережу своїх осередків.

За версією слідства, організатори угруповання залякували підприємців, вимагаючи з них гроші шляхом психологічного тиску, насильства та погроз фізичною розправою.

Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання / 10 фотографий

Частину отриманих коштів використовували для підтримки ув’язнених. Поліція, зібравши всі необхідні відомості, провела спецоперацію, під час якої було проведено обшуки у колонії та в будинках підозрюваних у Сумах, Конотопі та Миколаєві.

Вилучено відмички, телефони, комп’ютери, банківські картки та розписки. Трьох фігурантів справи затримано. Ще кілька учасників злочинної схеми перебувають у місцях відбування покарання. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Проводяться слідчо-оперативні заходи для залучення інших учасників злочинного угруповання до відповідальності.