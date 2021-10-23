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Дмитро Кудрявцев |

Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання

Задержание группировки

У Сумській області викрито групу осіб, що координували злочинну діяльність і поширювали вплив у колонії.

За словами правоохоронців, троє зловмисників з України та Росії координували дії злодіїв у законі з Сухумо-кутаїського клану.

Злочинці поширювали свій вплив на жителів кількох українських регіонів, створивши мережу своїх осередків.

За версією слідства, організатори угруповання залякували підприємців, вимагаючи з них гроші шляхом психологічного тиску, насильства та погроз фізичною розправою.

Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання
Поширювали свій вплив: на Сумщині викрили злочинне угруповання / 10 фотографий

Частину отриманих коштів використовували для підтримки ув’язнених. Поліція, зібравши всі необхідні відомості, провела спецоперацію, під час якої було проведено обшуки у колонії та в будинках підозрюваних у Сумах, Конотопі та Миколаєві.

Вилучено відмички, телефони, комп’ютери, банківські картки та розписки. Трьох фігурантів справи затримано. Ще кілька учасників злочинної схеми перебувають у місцях відбування покарання. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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Проводяться слідчо-оперативні заходи для залучення інших учасників злочинного угруповання до відповідальності.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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