Под Одессой избили депутата из Херсонщины: врачи борются за его жизнь

В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль депутата одной из ОТГ Херсонской области, который был вместе с супругой. Злоумышленники избили и водителя, и пассажирку.

Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Полиция Одесской области открыла производство по ч.1 ст. 121 УКУ – Преднамеренное тяжкое телесное повреждение. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к нападению на депутата.

По данным одесских СМИ, пострадавший – депутат Мирненской ОТГ и крупный аграрий.

А нападение произошло 5 ноября в районе завода Центролит. И якобы, когда неизвестные остановили его Toyota Land Cruiser Prado, за рулем была жена. Также есть информация, что мужчине раздробили коленные суставы.