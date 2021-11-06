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Валентина Летяк |

Под Одессой избили депутата из Херсонщины: врачи борются за его жизнь

Побиття депутата під Одесою

В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль депутата одной из ОТГ Херсонской области, который был вместе с супругой. Злоумышленники избили и водителя, и пассажирку.

Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Полиция Одесской области открыла производство по ч.1 ст. 121 УКУ – Преднамеренное тяжкое телесное повреждение. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к нападению на депутата.

По данным одесских СМИ, пострадавший – депутат Мирненской ОТГ и крупный аграрий.

А нападение произошло 5 ноября в районе завода Центролит. И якобы, когда неизвестные остановили его Toyota Land Cruiser Prado, за рулем была жена. Также есть информация, что мужчине раздробили коленные суставы.

Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Под Одессой избили депутата из Херсонщины: врачи борются за его жизнь / 4 фотографии
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Источники: Нацгвардия, Думская

Фото: Нацполиция

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