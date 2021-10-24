Дарницкий районный суд Киева в субботу, 23 октября, отправил под стражу двух подозреваемых в нападении на дом заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, альтернативой содержания под стражей определен залог в размере более 680 тыс. грн для каждого.

– Дарницкий районный суд… арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого, — отметили в прокуратуре.

Подозреваемые в нападении на дом Жовквы – это мужчины в возрасте 20 и 25 лет. Ранее они судимы не были.

По данным следствия, 20-летний подозреваемый, житель Киева, получил заказ на поджог дома Жовквы через Telegram. По словам парня, за это ему пообещали 7000 долларов США вознаграждения.

Он решил привлечь к совершению нападения своего 25-летнего знакомого, жителя Черкасской области, и пообещал тому отдать часть вознаграждения.

Злоумышленники приобрели емкости, клейкие ленты и легковоспламеняющиеся смеси – бензин и керосин, после чего приготовили три бутылки с коктейлем Молотова. В ночь на 22 октября они решили выполнить заказ и прибыли к дому Жовквы, который расположен в Дарницком районе Киева.

– Сначала они нанесли краской на заборе этого дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой – поджег бутылку с коктейлем Молотова и бросил ее через забор на территорию дома. При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако по горячим следам был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника, — рассказали в прокуратуре.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога и совершение хулиганства). По ч. 2 ст. 194 грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. А по ч. 2 ст. 296 – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

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Как ранее сообщалось, в результате нападения на дом Игоря Жовквы в Киеве никто не пострадал. Один из задержанных – 25-летний мужчина без постоянной работы и места жительства. Родом он из поселка Косари Черкасской области.

По словам задержанного, за нападение на дом Жовквы ему обещали вознаграждение в размере $4 тыс., но только после того, как информацию об инциденте начнут распространять СМИ.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура