У передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль депутата однієї з ОТГ Херсонської області, який був разом з дружиною. Зловмисники побили і водія, і пасажирку.

Чоловік зараз у тяжкому стані у реанімації. За його життя борються лікарі.

Поліція Одеської області відкрила провадження за ч.1 ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до нападу на депутата.

За даними одеських ЗМІ, постраждалий – депутат Мирненської ОТГ та великий аграрій.

А напад стався 5 листопада у районі заводу Центроліт. І нібито, коли невідомі зупинили його Toyota Land Cruiser Prado, за кермом була саме дружина. Також є інформація, що чоловікові роздробили колінні суглоби.