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Валентина Летяк |

Під Одесою побили депутата із Херсонщини: лікарі борються за його життя

Побиття депутата під Одесою

У передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль депутата однієї з ОТГ Херсонської області, який був разом з дружиною. Зловмисники побили і водія, і пасажирку.

Чоловік зараз у тяжкому стані у реанімації. За його життя борються лікарі.

Поліція Одеської області відкрила провадження за ч.1 ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до нападу на депутата.

За даними одеських ЗМІ, постраждалий – депутат Мирненської ОТГ та  великий аграрій.

А напад стався 5 листопада у районі заводу Центроліт. І нібито, коли невідомі зупинили його Toyota Land Cruiser Prado, за кермом була саме дружина. Також є інформація, що чоловікові роздробили колінні суглоби.

Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Побиття депутата під Одесою
Під Одесою побили депутата із Херсонщини: лікарі борються за його життя / 4 фотографии
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Джерела: Нацгвардія, Думская

Фото: Нацполіція

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