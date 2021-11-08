Суд арестовал подозреваемого в убийстве в Киеве чемпиона по джиу-джитсу

Дарницкий районный суд Киева арестовал 26-летнего подозреваемого в убийстве 27-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько.

Конфликт между подозреваемым местным жителем и спортсменом из Кирилловки Запорожской области произошел на проспекте Петра Григоренко в ночь на 6 ноября.

О трагической гибели сына в видеообращении сообщил его отец Олег.

– Погиб мой единственный сын… Его просто взяли и зарезали, просто так. Нож в сердце. Он умирал на руках у правоохранителя, – сказал Олег Балабатько.

Ночью в полицию Киева позвонил по телефону работник частной охраны торгового заведения и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко.

Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих, один из них ударил оппонента ножом в грудь.

На месте происшествия медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, полицейские задержали подозреваемого.

У 26-летнего мужчины изъяли вещественное доказательство – нож со следами крови.

— Злоумышленник нанес Балабатько удар ножом в участок сердца, в результате чего тот скончался на месте, — сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

По словам отца погибшего, подозреваемый является уроженцем Луганска, а причиной конфликта стало то, что спортсмен говорил по-украински.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.