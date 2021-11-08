Дарницький районний суд Києва заарештував 26-річного підозрюваного у вбивстві 27-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколи Балабатька.

Конфлікт між підозрюваним місцевим мешканцем та спортсменом з Кирилівки Запорізької області стався на проспекті Петра Григоренка у ніч проти 6 листопада.

Про трагічну загибель сина у відеозверненні повідомив його батько Олег.

– Загинув мій єдиний син… Його просто взяли і зарізали, просто так. Ножем у серце. Він помирав на руках у правоохоронця, – сказав Олег Балабатько.

Вночі до поліції Києва зателефонував працівник приватної охорони торговельного закладу та повідомив про бійку між двома чоловіками на проспекті Петра Григоренка.

Правоохоронці з’ясували, що внаслідок раптового конфлікту двох перехожих, один із них вдарив опонента ножем у груди.

На місці події медики констатували смерть 27-річного чоловіка, поліцейські затримали підозрюваного.

У 26-річного чоловіка вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові.

– Зловмисник завдав Балабатьку удару ножем в ділянку серця, внаслідок чого той помер на місці злочину, – повідомили у столичному управлінні Національної поліції.

За словами батька загиблого, підозрюваний є уродженцем Луганська, а причиною конфлікту стало те, що спортсмен розмовляв українською.

Справа розслідується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.