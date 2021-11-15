В Киеве посадили за решетку 32-летнего мужчину, который систематически издевался над собственными родителями пожилого возраста. Во время одного случая сын избил отца, в результате чего он получил перелом голени.

По данным Киевской городской прокуратуры, житель столицы систематически психологически и физически совершал насилие в семье. Он проживал в однокомнатной квартире вместе со своими родителями.

Однажды сын избил 64-летнего отца, после чего у пострадавшего диагностировали перелом голени. Когда его не было дома, 32-летний киевлянин пытался обидеть собственную 61-летнюю мать. Женщине удалось сбежать к соседям и вызвать полицию.

Сам мужчина своей вины не признал. Прокуратура открыла уголовное производство и по ходатайству следователей правонарушителя заключили под стражу во время досудебного расследования.

Оболонский районный суд признал мужчину виновным по статье 126-1 (Домашнее насилие) и статье 122 (Преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Преступник приговорен к лишению свободы сроком на два года. В настоящее время правонарушитель отбывает наказание за решеткой.