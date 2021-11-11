Страшное убийство в Днепре шокировало весь город. Место преступления, усеянное перчатками криминалистов и даже их спецкостюмами, прохожие обходят со страхом.

На тихом месте на окраине спального района Днепра расположена посадка возле лодочной станции на берегу реки. Здесь часто гуляют и рыбачат местные жители. Накануне они ужаснулись от страшной новости.

Сигнальной лентой ограждено место дикого преступления. Накануне правоохранители развернули масштабные следственные действия.

Полицию сюда вызвал шокированный сын, после долгих поисков нашедший на этом берегу своего загадочно исчезнувшего отца. С разбитым черепом уже мертвый мужчина лежал в багажнике собственного автомобиля.

Сюда на рассвете 57-летний Юрий Матвиенко приехал порыбачить, а уже после обеда подозрительно перестал отвечать на звонки. Полицейские установили, что мужчину нападавшие беспощадно забили молотком.

25 ударов прямо в голову, не оставив жертве никакого шанса. Окровавленное орудие убийства изверги выбросили в кусты, а труп спрятали в багажнике.

— К этому преступлению причастны двое мужчин, 34 и 39 лет. Они нанесли более 25 ударов в голову потерпевшему, после чего спрятали тело в багажнике его же автомобиля, — рассказал и. о. руководителя отдела криминальной полиции Днепровского районного управления Дмитрий Морозов.

Мотив молотобойцев шокирует местных жителей. Зверство над незнакомцем они совершили ради дозы. Убийцами оказались два местных наркомана, которые в этой местности уже давно промышляли закладками.

На рассвете нападавшие случайно увидели беззащитного рыбака. И тогда в их омраченных головах созрел план – напасть, забить и обворовать.

Дочь погибшего рассказала подробности, которые шокировали жителей Днепра. Добычей душегубов стали несколько тысяч грн, телефон и удочка отца. Все это убийцы без лишних раздумий сразу же сдали в ломбард, погорев на этом.

— Телефон и удочку они отнесли в ломбард и сдали на свои паспорта. Как только засветился телефон, оперативная группа сразу приехала. Имея паспортные данные этих уродов, за считанные часы смогла их задержать. Подозреваемые во всем признались! И на следственном эксперименте рассказали, как все произошло, – рассказала дочь погибшего.

Рыбалку, ставшего случайной жертвой наркоманов, уже похоронили. За яростную расправу ради кайфа душегубам может грозить до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение. На время расследования суд обоих уже отправил за решетку.