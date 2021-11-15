У Києві посадили за ґрати 32-річного чоловіка, який систематично знущався з власних батьків літнього віку. Під час одного випадку син побив батька, унаслідок чого він дістав перелом гомілки.

За даними Київської міської прокуратури, житель столиці систематично психологічно та фізично здійснював насильство у родині. Він проживав в однокімнатній квартирі разом зі своїми батьками.

Одного разу син побив 64-річного батька, після чого у постраждалого діагностували перелом гомілки. Коли його не було вдома, то 32-річний киянин намагався скривдити власну 61-річну матір. Жінці вдалося втекти до сусідів та викликати поліцію.

Сам чоловік своєї провини не визнав. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та за клопотанням слідчих правопорушника взяли під варту під час досудового розслідування.

Оболонський районний суд визнав чоловіка винним за статтею 126-1 (Домашнє насильство) та статтею 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Злочинця засудили до позбавлення волі терміном на два роки. Наразі правопорушник відбуває покарання за ґратами.