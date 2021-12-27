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Факты / Происшествия

В Закарпатье пьяный водитель сбил детей: один мальчик погиб

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
ДТП на Закарпатті

В Закарпатской области иномарка сбила насмерть 9-летнего ребенка.

По данным полиции, второй мальчик в возрасте восьми лет получил серьезные травмы.

Авария произошло в Береговском районе. Один мальчик получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью.

Второй ребенок получил серьезные ранения, но выжил. У него диагностирован перелом тазобедренного сустава.

Водитель, сбивший детей, был пьяным. Полиция его задержала. По словам правоохранителей, водитель не справился с управлением автомобиля Audi, в результате чего совершил наезд на детей.

В Закарпатье пьяный водитель сбил детей: один мальчик погиб / 2 фотографии

Пешеходы шли по дороге вдоль проезжей части. Злоумышленник не остановился, когда сбил детей. Через 300 метров его автомобиль врезался в ограждение.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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