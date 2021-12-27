В Закарпатской области иномарка сбила насмерть 9-летнего ребенка.
По данным полиции, второй мальчик в возрасте восьми лет получил серьезные травмы.
Авария произошло в Береговском районе. Один мальчик получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью.
Второй ребенок получил серьезные ранения, но выжил. У него диагностирован перелом тазобедренного сустава.
Водитель, сбивший детей, был пьяным. Полиция его задержала. По словам правоохранителей, водитель не справился с управлением автомобиля Audi, в результате чего совершил наезд на детей.
В Закарпатье пьяный водитель сбил детей: один мальчик погиб / 2 фотографии
Пешеходы шли по дороге вдоль проезжей части. Злоумышленник не остановился, когда сбил детей. Через 300 метров его автомобиль врезался в ограждение.