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Факты / Видео / Украина

Снежный циклон накрыл Украину! Масштабное количество ДТП по всей Украине

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Снежный циклон продолжает накрывать Украину. Вьюги, гололедица и похолодание обещают синоптики сегодня в восточной и центральной части. В Запорожье из-за невзгод со вчерашнего дня почти четыре десятка аварий. Это втрое больше, чем обычно.

На Мариупольской трассе перевернулся микроавтобус с тремя людьми. К счастью, никто не пострадал. Чтобы поставить автобус на колеса, привлекли спецтехнику спасателей.

Недалеко от Запорожья легковушку занесло и она протаранила фуру. Водителя зажало в салоне, поэтому его пришлось вырезать из изуродованного авто. Человек в больнице. Пострадала девушка.

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