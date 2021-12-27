Снежный циклон накрыл Украину! Масштабное количество ДТП по всей Украине

Снежный циклон продолжает накрывать Украину. Вьюги, гололедица и похолодание обещают синоптики сегодня в восточной и центральной части. В Запорожье из-за невзгод со вчерашнего дня почти четыре десятка аварий. Это втрое больше, чем обычно.

На Мариупольской трассе перевернулся микроавтобус с тремя людьми. К счастью, никто не пострадал. Чтобы поставить автобус на колеса, привлекли спецтехнику спасателей.

Недалеко от Запорожья легковушку занесло и она протаранила фуру. Водителя зажало в салоне, поэтому его пришлось вырезать из изуродованного авто. Человек в больнице. Пострадала девушка.

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