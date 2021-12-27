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На Закарпатті п’яний водій збив дітей: один хлопчик загинув

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
ДТП на Закарпатті

У Закарпатській області іномарка збила на смерть 9-річну дитину.

За даними поліції, другий хлопчик у віці восьми років отримав серйозні травми.

Аварія сталася у Берегівському районі. Один хлопчик отримав травми, які були несумісними із життям.

Друга дитина отримала серйозні поранення, але вижила. У хлопчика діагностовано перелом кульшового суглоба.

Водій, який збив дітей, був п’яним. Поліція його затримала. За словами правоохоронців, водій не впорався з керуванням автомобіля Audi, внаслідок чого скоїв наїзд на дітей.

На Закарпатті п’яний водій збив дітей: один хлопчик загинув / 2 фотографии

Пішоходи йшли дорогою вздовж проїжджої частини. Зловмисник не зупинився, коли збив дітей. Через 300 метрів його автомобіль врізався в огорожу.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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