Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Жена новичка Зари Данченко погибла в ужасном ДТП возле Одессы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ДТП з Вікторією Данченко

На трассе Одесса – Киев сегодня, 14 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным СМИ, в аварии погибла жена футболиста луганской Зари Олега Данченко – Виктория Данченко.

Автомобиль Mercedes, попавший в аварию, был зарегистрирован на Олега Данченко, который недавно защищал цвета греческого клуба АЕК. Молодая женщина, управлявшая транспортным средством, погибла на месте.

Спасателям, чтобы изъять тело погибшей из авто, пришлось применить спецсредства, ведь женщину зажало в салоне авто. В региональном отделе Нацполиции сообщили, что погибшей 27 лет.

На собственной странице в Instagram Виктория выложила последний пост 14 января. На снимке она в белой одежде, в которой могла быть на момент ДТП. По крайней мере, на фото деблокировки тела заметно, что погибшая в белых штанах с похожим фасоном. Под ее фото уже оставляют сотни комментариев с соболезнованием по поводу смерти.

Вікторія Данченко

Виктория и Олег заключили брак в июле 2020 года. Известно, что детей у супругов не было.

Что касается Олега Данченко, то именно в этот день, 14 января, луганская Зоря официально сообщила о подписании контракта об аренде игрока с правом выкупа.

Данченко – воспитание запорожского Металлурга. Он защищал цвета: Динамо (Хмельницкий), Черноморец (Одесса), Шахтер (Донецк). Выступал также за другие клубы.

Читайте
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: ВАЗ протаранил в лоб автобус

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка