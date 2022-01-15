Жена новичка Зари Данченко погибла в ужасном ДТП возле Одессы

На трассе Одесса – Киев сегодня, 14 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным СМИ, в аварии погибла жена футболиста луганской Зари Олега Данченко – Виктория Данченко.

Автомобиль Mercedes, попавший в аварию, был зарегистрирован на Олега Данченко, который недавно защищал цвета греческого клуба АЕК. Молодая женщина, управлявшая транспортным средством, погибла на месте.

Спасателям, чтобы изъять тело погибшей из авто, пришлось применить спецсредства, ведь женщину зажало в салоне авто. В региональном отделе Нацполиции сообщили, что погибшей 27 лет.

На собственной странице в Instagram Виктория выложила последний пост 14 января. На снимке она в белой одежде, в которой могла быть на момент ДТП. По крайней мере, на фото деблокировки тела заметно, что погибшая в белых штанах с похожим фасоном. Под ее фото уже оставляют сотни комментариев с соболезнованием по поводу смерти.

Виктория и Олег заключили брак в июле 2020 года. Известно, что детей у супругов не было.

Что касается Олега Данченко, то именно в этот день, 14 января, луганская Зоря официально сообщила о подписании контракта об аренде игрока с правом выкупа.

Данченко – воспитание запорожского Металлурга. Он защищал цвета: Динамо (Хмельницкий), Черноморец (Одесса), Шахтер (Донецк). Выступал также за другие клубы.