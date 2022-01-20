Служба безопасности Украины разоблачила 13 участников “Луганского округа донских казаков”, воевавшего против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.

По данным следствия, ранее эти лица входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии украинский суд принял решение о его запрете и принудительном роспуске.

Террористы ранее активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Луганска и Дебальцево.

В частности, они сопровождали так называемые “гуманитарные” грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно оккупированных территориях Донбасса.

Спецслужбы смогли задокументировать факты привлечения вооруженных террористов к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО.

— Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски, – говорится в сообщении.

В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. После задержания злоумышленники будут привлечены к уголовной ответственности.

СБУ разоблачила “донских казаков”, воевавших за боевиков в Луганске и Дебальцево / 4 фотографии

Производство было открыто по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

На сегодня продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против украинской государственной безопасности.