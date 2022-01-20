СБУ викрила “донських козаків”, які воювали за бойовиків у Луганську та Дебальцево

Служба безпеки України викрила 13 учасників “Луганського округу донських козаків”, які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.
За даними слідства, раніше ці особи входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом український суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.
Терористи раніше брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Луганська та Дебальцевого.
Зокрема, вони супроводжували так звані “гуманітарні” вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населені пункти на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Спецслужби змогли задокументувати факти залучення озброєних терористів до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО.
– Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки, – йдеться у повідомленні.
Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання зловмисників буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
Провадження було відкрито за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.
Станом на сьогодні тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти української державної безпеки.