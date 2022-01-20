Служба безпеки України викрила 13 учасників “Луганського округу донських козаків”, які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

За даними слідства, раніше ці особи входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом український суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Терористи раніше брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Луганська та Дебальцевого.

Зокрема, вони супроводжували так звані “гуманітарні” вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населені пункти на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Спецслужби змогли задокументувати факти залучення озброєних терористів до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО.

– Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки, – йдеться у повідомленні.

Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання зловмисників буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

СБУ викрила “донських козаків”, які воювали за бойовиків у Луганську та Дебальцево / 4 фотографии

Провадження було відкрито за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Станом на сьогодні тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти української державної безпеки.