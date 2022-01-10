Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, планировавшего осуществление серии терактов в Одессе и Одесской области.

По информации СБУ, злоумышленником является иностранец, работавший на военную разведку России. По заданию своих кураторов из спецслужб РФ он периодически посещал Украину.

Кураторы задержанного мужчины действуют с территории непризнанного Приднестровья. Это представители разведки РФ.

– Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области через проведение диверсий и террористических актов, — отметили в СБУ.

Украинской спецслужбе удалось выяснить, что задержанный в декабре 2021 года организовал поджог автомобиля Вооруженных сил Украины в Одессе. Кроме того, он облил памятник украинцам, погибшим в войне с Россией.

В дальнейшем российский агент планировал преступные действия против офисов общественно-политических патриотических структур и волонтерских организаций, а также повреждение военной техники в Одесской области.

Тем самым спецслужбы РФ хотели создать “картинку” якобы наличия в Одесской области антиукраинских настроений и “пророссийского подполья”.

Злоумышленника удалось задержать при вербовке исполнителя для новых преступлений: в частности, поджога военной техники. Агент РФ также передал деньги за предварительный поджог военного автомобиля.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.