В университете в Германии студент ранил несколько человек и совершил самоубийство

В Германии мужчина открыл стрельбу в лекционной аудитории Гейдельбергского университета в Баден-Вюртенберге. В результате стрельбы ранения получили четыре человека, из которых один находится в критическом состоянии.
В полиции Мангейма сообщили, что стрелок совершил самоубийство.
#Heidelberg — Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.
Der Täter selbst ist tot.
Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort — wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl
— Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022
По информации германского пресс-агентства DPA, злоумышленником был студент. Следователи заявили, что у него не было политических или религиозных мотивов. Говорят, что у него было несколько винтовок.
Правоохранители считают, что стрелок действовал в одиночку. Известно, что у него было длинноствольное оружие. Пока нет информации о личности мужчины, который начал стрельбу, а также об именах пострадавших. Правоохранители приступили к спецоперации в районе Нойенхаймер-Фельд.
Полиция, в частности, оцепила территорию Гейдельбергского университета, где расположены факультеты естественных наук, и части университетской больницы.
В ноябре 2021 года в США в штате Мичиган в Оксфордской средней школе произошла стрельба. В результате инцидента погибли трое школьников, еще шестеро получили ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 15-летний ученик. Его задержали в школе через пять минут после прибытия на место полиции.