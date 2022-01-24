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В университете в Германии студент ранил несколько человек и совершил самоубийство

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Гейдельберзький університет

В Германии мужчина открыл стрельбу в лекционной аудитории Гейдельбергского университета в Баден-Вюртенберге. В результате стрельбы ранения получили четыре человека, из которых один находится в критическом состоянии.

В полиции Мангейма сообщили, что стрелок совершил самоубийство.

По информации германского пресс-агентства DPA, злоумышленником был студент. Следователи заявили, что у него не было политических или религиозных мотивов. Говорят, что у него было несколько винтовок.

Правоохранители считают, что стрелок действовал в одиночку. Известно, что у него было длинноствольное оружие. Пока нет информации о личности мужчины, который начал стрельбу, а также об именах пострадавших. Правоохранители приступили к спецоперации в районе Нойенхаймер-Фельд.

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Полиция, в частности, оцепила территорию Гейдельбергского университета, где расположены факультеты естественных наук, и части университетской больницы.

В ноябре 2021 года в США в штате Мичиган в Оксфордской средней школе произошла стрельба. В результате инцидента погибли трое школьников, еще шестеро получили ранения.

Подозреваемым в стрельбе является 15-летний ученик. Его задержали в школе через пять минут после прибытия на место полиции.

Источники: Spiegel, Deutsche Welle, Bild

Фото: Depositphotos

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