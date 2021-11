Трое детей погибли: в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе

В США произошла стрельба в Оксфордской средней школе в пригороде Детройта, штат Мичиган. В результате стрельбы погибли трое школьников, еще шестеро получили ранения.

Подозреваемый в стрельбе — 15-летний ученик. Его задержали в школе через пять минут после прибытия на место полиции.

Правоохранители сообщили, что среди шести раненых в результате стрельбы в Оксфорде есть один учитель. Всех пострадавших с разными травмами доставили в больницу.

Полиция считает, что 15-летний подросток произвел от 15 до 20 выстрелов, у него изъяли пистолет. Что стало причиной такого поведения, пока неизвестно.

BREAKING: Oakland county Undersheriff says 3 Students are dead after a shooting at Oxford High School. A teacher has also been shot. Suspect is in custody. pic.twitter.com/7hlmKJBMnP

— Brett Kast WXYZ (@brettkast) November 30, 2021