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Трое детей погибли: в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе

Людмила Богданова редактор ленты
Трое детей погибли: в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе

В США произошла стрельба в Оксфордской средней школе в пригороде Детройта, штат Мичиган. В результате стрельбы погибли трое школьников, еще шестеро получили ранения.

Подозреваемый в стрельбе — 15-летний ученик. Его задержали в школе через пять минут после прибытия на место полиции.

— Он не оказывал нам никакого сопротивления, когда его задерживали, — рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили, что среди шести раненых в результате стрельбы в Оксфорде есть один учитель. Всех пострадавших с разными травмами доставили в больницу.

Полиция считает, что 15-летний подросток произвел от 15 до 20 выстрелов, у него изъяли пистолет. Что стало причиной такого поведения, пока неизвестно.

В октябре в США произошла стрельба в университете в штате Луизиана. В результате инцидента один человек погиб и семь получили ранения.

Стрельбу открыли неподалеку от столовой, где готовили встречу выпускников. Администрация учебного заведения отменила обучение и ограничила доступ к кампусу.

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Источник: NBC News

Фото: Depositphotos

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