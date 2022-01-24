В університеті у Німеччині студент поранив кількох людей та скоїв самогубство

У Німеччині чоловік відкрив стрілянину у лекційній аудиторії Гейдельберзького університету у Баден-Вюртенберзі. Внаслідок стрілянини поранення дістали четверо осіб, з яких одна людина перебуває у критичному стані.

У поліції Мангейма повідомили, що стрілок скоїв самогубство.

#Heidelberg – Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort – wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

За інформацією німецького пресагентства DPA, зловмисником був студент. Слідчі заявили, що він не мав політичних чи релігійних мотивів. Кажуть, що він мав із собою кілька гвинтівок.

Правоохоронці вважають, що стрілок діяв сам. Відомо, що у нього була довгоствольна зброя. Наразі немає інформації про особу чоловіка, який розпочав стрілянину, а також імен постраждалих. Правоохоронці розпочали спецоперацію в районі Ноєнхаймер-Фельд.

Поліція, зокрема, оточила територію Гейдельберзького університету, де розташовані факультети природничих наук, та частини університетської лікарні.

У листопаді 2021 року у США у штаті Мічиган в Оксфордській середній школі сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинули троє школярів, ще шестеро дістали поранення.

Підозрюваним у стрілянині є 15-річний учень. Його затримали у школі за п’ять хвилин після прибуття на місце поліції.