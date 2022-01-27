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Помощь близким жертв стрельбы в Днепре должна быть оказана безотлагательно – Зеленский

Татьяна Забожко редактор ленты
Помощь близким жертв стрельбы в Днепре должна быть оказана безотлагательно – Зеленский

Любая помощь, что нужна близким жертв стрельбы в Днепре 27 января, должна быть оказана неотложно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– С утра ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных, – отметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

– Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально подробно. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время.

Напомним, что стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Задержали солдата в 09.30 в Подгородном Днепропетровской области.

Фото: Офис президента

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