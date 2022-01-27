Любая помощь, что нужна близким жертв стрельбы в Днепре 27 января, должна быть оказана неотложно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– С утра ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных, – отметил глава государства.
Президент Украины подчеркнул, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.
– Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально подробно. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время.
Напомним, что стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).
Солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.
Задержали солдата в 09.30 в Подгородном Днепропетровской области.