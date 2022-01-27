Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв стрілянини в Дніпрі 27 січня, має бути надана невідкладно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П’ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних, – зазначив глава держави.

Президент України наголосив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

– Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час.

Нагадаємо, що стрілянина в Дніпрі сталася о 03.40 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш).

Солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Затримали солдата о 09.30 у Підгородньому Дніпропетровської області.