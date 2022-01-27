Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Днепре солдат открыл стрельбу в казарме. Есть погибшие и травмированные

Татьяна Забожко редактор ленты
В Днепре солдат открыл стрельбу в казарме. Есть погибшие и травмированные

27 января в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Чрезвычайное происшествие случилось в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Во время оказания медицинской помощи умерла военнослужащая Нацгвардии, которая также получила огнестрельные ранения.

В городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.

На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка