27 января в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.
Чрезвычайное происшествие случилось в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).
Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
Во время оказания медицинской помощи умерла военнослужащая Нацгвардии, которая также получила огнестрельные ранения.
В городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.
Мотивы совершенного преступления пока не известны.
На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.