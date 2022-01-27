27 января в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Чрезвычайное происшествие случилось в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Во время оказания медицинской помощи умерла военнослужащая Нацгвардии, которая также получила огнестрельные ранения.

В городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.

На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.