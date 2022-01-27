В 03.40 27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих из автомата Калашникова и сбежал.

В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В городе введена полицейская операция Сирена. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.

Что известно о солдате в розыске

Солдата, который внезапно открыл стрельбу в Днепре, зовут Рябчук Артемий Юрьевич. Родился в 2001 году, вырос без отца.

Родом он из Измаила Одесской области.

20-летний парень является солдатом срочной службы, военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Его обязанностью была охрана территории завода Южмаш.

Что известно о стрельбе в Днепре

Стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш) во время выдачи оружия.

20-летний солдат Артемий Рябчук по неизвестным мотивам расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и скрылся.

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

В городе введена полицейская операция Сирена. К поискам привлекли все службы полиции.

МВД просит всех, кому известна информация о месте пребывания солдата, обращаться на линию 102.

Расследованием обстоятельств трагического происшествия будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.