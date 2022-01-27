В 03.40 27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих из автомата Калашникова и сбежал.
В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
В городе введена полицейская операция Сирена. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.
Что известно о солдате в розыске
Солдата, который внезапно открыл стрельбу в Днепре, зовут Рябчук Артемий Юрьевич. Родился в 2001 году, вырос без отца.
Родом он из Измаила Одесской области.
20-летний парень является солдатом срочной службы, военнослужащим Национальной гвардии Украины.
Его обязанностью была охрана территории завода Южмаш.
Что известно о стрельбе в Днепре
Стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш) во время выдачи оружия.
20-летний солдат Артемий Рябчук по неизвестным мотивам расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и скрылся.
Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
В городе введена полицейская операция Сирена. К поискам привлекли все службы полиции.
МВД просит всех, кому известна информация о месте пребывания солдата, обращаться на линию 102.
Расследованием обстоятельств трагического происшествия будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.