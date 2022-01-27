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У Дніпрі солдат відкрив стрілянину в казармі. Є загиблі та травмовані

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Дніпрі солдат відкрив стрілянину в казармі. Є загиблі та травмовані

27 січня в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Надзвичайна подія сталася о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш).

П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранень.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець Нацгвардії, яка також зазнала вогнепальних поранень.

У місті введено поліцейську операцію Сирена. По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії.

Мотиви скоєного злочину наразі не відомі.

На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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