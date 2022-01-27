В четверг, 27 января, активистка Femen устроила пикет в Киеве. Она пришла под Офис президента с ребенком и разделась.

Киевлянка потребовала, чтобы власти отменили приказ об обязательном военном учете для женщин, а также – чтобы не проводилась их принудительная мобилизация в случае войны.

В Femen подчеркивают, что у женщин до сих пор нет равных прав с мужчинами, а потому и равные обязанности возлагать на них нельзя.

– Ни одна из нас не развязывала войн! Ни одна из нас не обворовывала армию! Ни одна из нас не должна погибнуть! – утверждает активистка.

Ранее сообщалось, что набрала необходимые для рассмотрения президентом голоса петиция об отмене приказа Минобороны по военному учету женщин.

Глава государства Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой о пересмотре перечня женщин, которых решили брать на военный учет.

В декабре 2021 года Минобороны расширило список специальностей и профессий, который предусматривает взятие на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет. В обновленный перечень вошли женщины практически всех профессий.