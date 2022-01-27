У четвер, 27 січня, активістка Femen влаштувала пікет у Києві. Вона прийшла під Офіс президента з дитиною і роздягнулася.

Киянка вимагала, щоб влада скасувала наказ про обов’язковий військовий облік для жінок, а також – щоб не проводилася їхня примусова мобілізація у разі війни.

У Femen наголошують, що у жінок досі немає рівних прав із чоловіками, а тому й рівні обов’язки покладати на них не можна.

– Жодна з нас не розв’язувала воєн! Жодна з нас не обкрадала армію! Жодна з нас не має загинути! – стверджує активістка.

Раніше повідомлялося, що набрала необхідні для розгляду президентом голоси петиція про відміну наказу Міноборони щодо військового обліку жінок.

Глава держави Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням про перегляд переліку жінок, яких вирішили брати на військовий облік.

У грудні 2021 року Міноборони розширило список спеціальностей та професій, який передбачає взяття на військовий облік жінок віком від 18 до 60 років. До оновленого переліку увійшли жінки практично всіх професій.