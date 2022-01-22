В Украине не могут применять штрафы к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.
Об этом 21 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Глава ведомства отметил, что военнообязанными являются граждане, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
– Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено штрафов для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.
То есть еще раз: женщины становятся военнообязанными лишь после того, как становятся на воинский учет. К моменту постановки на учет они таковыми не являются, – отметил Алексей Резников.