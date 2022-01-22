В Украине не могут применять штрафы к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

Об этом 21 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава ведомства отметил, что военнообязанными являются граждане, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.