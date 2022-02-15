Вечером 15 февраля в работе сайта Министерства обороны Украины произошел сбой. Кроме этого, пропал доступ к сайту Вооруженных Сил Украины.

Даже при перезагрузке и обновлении страницы невозможно получить доступ к сайту. В ведомстве эту ситуацию еще не прокомментировали.

В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предположили, что сбой в работе сайтов Минобороны и ВСУ может быть мелкими пакостями со стороны агрессора.

— Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не сработают, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о сбоях в государственных Приватбанке и Ощадбанке. Пользователи Ощадбанка жалуются, что банкоматы и терминалы не работают, а с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги. Представители банка уверяют, что проблемы были точечными, и работа сервисов возобновлена.

Клиенты Приватбанка столкнулись с проблемами с загрузкой нового приложения Приват24 и переводами средств.

Перед этим клиентам банков разослали фейковые уведомления о том, что Приват и Ощад не будут работать 15 февраля. Киберполиция уже расследует инцидент. Все СМС отправлялись с номеров австрийских и польских операторов связи.