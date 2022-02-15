Увечері 15 лютого у роботі сайту Міністерства оборони України стався збій. Крім цього, зник доступ до сайту Збройних Сил України.

Навіть при перезавантаженні та оновленні сторінки неможливо отримати доступ до сайту. У відомстві цю ситуацію ще не прокоментували.

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки припустили, що збій у роботі сайтів Міноборони та ЗСУ може бути дрібними капостями з боку агресора.

– Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацюють, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про збої державних Приватбанку та Ощадбанку. Користувачі Ощадбанку скаржаться, що банкомати та термінали не працюють, а з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші. Представники банку запевняють, що проблеми були точковими та робота сервісів відновлена.

Клієнти Приватбанку зіткнулися з проблемами із завантаженням нового додатку Приват24 та переказами коштів.

Перед цим клієнтам банків розіслали фейкові сповіщення про те, що Приват і Ощад не працюватимуть 15 лютого. Кіберполіція уже розслідує інцидент. Всі СМС надсилали з номерів австрійських та польських операторів зв’язку.