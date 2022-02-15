Клиенты государственных Приватбанка и Ощадбанка сообщают о сбоях в работе сервисов, в частности, в Приват24 и Ощад 24/7.

Проблемы наблюдаются с запуском программы и проведением платежей. В Приватбанке подтвердили, что в сервисах были временные сбои.

— Были временные проблемы, связанные с перебоями связи в том же Приват24, но эти проблемы уже решены. Сейчас (по состоянию на 18.00. — Ред.) Приват24 работает у большинства клиентов, — сказал спикер Приватбанка Олег Серга в комментарии Суспільне.

Он также рассказал, что у него нет детализированной информации, идет ли речь в этом случае о DdoS-атаке.

Пользователи другого финучреждения — Ощадбанка — сетовали, что не работают терминалы и банкоматы, а с карточек нельзя снять или перечислить на них средства.

Представители банка уверяют, что проблемы были точечными, и работа сервисов возобновлена.

— Пока проблем с проведением операций через банкоматы или терминалы банка не наблюдается, — сообщают в учреждении.

Обновлено 19.50: Пресс-служба Ощадбанка проинформировала, что банк подвергся DdoS-атаке. В то же время, там отметили, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме.

— На данный момент, наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи, — говорится в сообщении.

В банке извинились за возможные временные неудобства.

Перед этим клиентам банков разослали фейковые уведомления о том, что Приват и Ощад не будут работать 15 февраля. Киберполиция уже расследует инцидент. Все SMS отправлялись из номеров австрийских и польских операторов связи.

После 18.00 в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что Приватбанк в течение последних часов находится под массированной DDS-атакой.

— В Привате уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения Приват24. Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме, — говорится в сообщении.

В центре также отметили, что подверглись атакам сайты Минобороны и ВСУ. Там предполагают, что это могут быть мелкие проделки со стороны агрессора.